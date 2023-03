Orgelkonzert lädt in die Grimmensteiner Pfarrkirche

Unter dem Motto „Orgel und Harfe – Tod und Auferstehung“ stehen u. a. Werke von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Claude Debussy oder Felix Mendelssohn-Bartholdy auf dem Programm. An der Orgel spielt Ines Schüttengruber, an der Harfe Anja Pichler. Die Moderation übernimmt einmal mehr Angelika Gausterer-Wöhrer. Start ist um 16 Uhr, Eintritt ist (für die Ukraine-Hilfe) eine freie Spende.

Zu den Personen:

Ines Schüttengruber (Orgel) unterrichtet an der Universität für Musik in Wien, am Institut für Konzertfach Klavier. Ihre Studien an der Universität für Musik in Wien und in Amsterdam schließt sie in Orgel (Peter Planyavsky), Klavier (Peter Barcaba und Eugenie Russo) sowie Cembalo (Wolfgang Glüxam) mit den Schwerpunkten Hammerklavier und Kammermusik mit Auszeichnung ab. Sie spielt Konzerte im In- und Ausland, kann auf zahlreiche Uraufführungen sowie Projekte mit dem Tonkünstlerorchester NÖ sowie dem Wiener Concert-Verein verweisen. Im Jahr 2017 wird ihr der Anerkennungspreis für Musik/Niederösterreich verliehen. Seit 2018 tritt sie mit Nikolaus Habjan im Duo auf.

Anja Pichler an der Harfe. Foto: Marktgemeinde Grimmenstein

Anja Pichler (Harfe) wurde 1997 geboren und stammt aus Thernberg. Beruflich ist sie als Project Consultant für eine globale IT-Beratung tätig. Seit ihrem achten Lebensjahr spielt sie Harfe. Der mehrfach erfolgreichen Teilnahme am Landes- und Bundeswettbewerb „prima la musica“ folgten Soloauftritte im Festspielhaus St. Pölten, im Wr. Neustädter Sparkassensaal, in Stift Melk sowie diverse Ensembleauftritte – etwa 2014 mit Marialoena Fernandes. Neben verschiedenen Orchesterprojekten war Pichler von 2011 bis 2018 die Harfenistin des Jugendsinfonieorchesters Niederösterreich und seit 2015 ist sie Teil des Philharmonischen Orchesters der Universität Wien. Neben mehreren Orchesterprojekten, etwa letztes Jahr mit den Wiener Neustädter Instrumentalisten, unternahm sie 2017 eine Orchestertournee nach Südfrankreich. Im Winter 2019 war sie als Bühnenmusikerin im Wiener Theater Akzent zu hören.

Angelika Gausterer-Wöhrer (Moderation): Studium der Biologie, Erdwissenschaften und Ökologie an der Universität Wien und der Universität für Bodenkultur. Sie unterrichtet seit 2000 naturwissenschaftliche Fächer und Biologie für Hochbegabte am Klemens-Maria-Hofbauer-Gymnasium in Katzelsdorf. Sie ist Akademieleiterin der Mittelstufen-Sommerakademie für (hoch)begabte SchülerInnen. 15 Jahre lang war sie Mitglied des Kirchenchores in Grimmenstein, seit 1981 ist sie Organistin in der Pfarre Edlitz, in Grimmenstein seit 2001. Sie ist Vorsitzende des Orgelkomitees und war maßgeblich an der Anschaffung der neuen Allgäuer-Orgel 2010 beteiligt.

