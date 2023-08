Vorschau „Reichenauer Kultursommer“ startet ins zweite Wochenende

Stella Grigorian gastiert in Hirschwang an der Rax. Foto: Tanja Niemann-Spleiss

C hristof Spörk und das große Don Alberto Lovison-Orchester sowie Stella Grigorian, Karl Markovics und Béla Korény gastieren am kommenden Wochenende im Parkhotel Hirschwang in Reichenau.

Christof Spörk & das große Don Alberto Lovison-Orchester machen am kommenden Freitag, dem 11. August, um 18.30 Uhr mit ihrem Programm „Dahaam“ den Anfang des zweiten Wochenendes des „Reichenauer Kultursommers“. Am Sonntag, dem 13. August, 11 Uhr, gastieren Stella Grigorian, Karl Markovics und Béla Korény im Parkhotel Hirschwang und laden das Publikum zu einer Hommage an Charles Aznavour und das französische Chanson ein. Tickets gibt es unter 02666/58110 bzw. via Ticket-Hotline unter 05 7171 21800 (jeden Montag und Donnerstag zwischen 9 und 15 Uhr)