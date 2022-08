Semmering-Rax: Buntes Kulturangebot wartet

Werbung

Von Cornelius Obonya über Texte von H.C. Artmann bis hin zu „Die Möwe“. Das Kulturprogramm in der Region könnte nicht abwechslungsreicher sein. Hier ein kleiner Überblick aller Veranstaltungen:

Festspiele Reichenau

Ein Comeback der besonderen Art feierten die Festspiele Reichenau. Mit der neuen Künstlerischen Leiterin Maria Happel kam frischer Wind in die Veranstaltungsreihe. Diese neigt sich diese Woche aber wieder dem Ende zu. Am 6. August geht mit „Des Teufels General“ die letzte bereits ausverkaufte Vorstellung im Rahmen der Festspiele über die Bühne. Für „Die Möwe“, „Frühlings Erwachen“ und „Ein ungleiches Paar“ gibt es noch Karten.

„Kultur.Sommer.Semmering “

Bis Anfang September dienen das Grand Hotel Panhans und der neu gebaute Pavillon direkt gegenüber noch als Spielstätte für den „Kultur.Sommer.Semmering“. Gleich mehrmals zu Gast ist der Schauspieler Cornelius Obonya. Am 12. August liest er aus „Die Schachnovelle“ von Stefan Zweig, am 17. und 19. August aus „Der Tod in Venedig“ von Thomas Mann.

Kultur im Südbahnhotel

Kulturelles, Geschichtliches und Kulinarisches wird seit diesem Jahr im Südbahnhotel geboten. Am 13. August gibt sich der Burgtheater-Schauspieler Florian Teichmeister dem Gedichtband „med ana schwoazzn dintn“ von H.C. Artmann hin. Begleitet wird er dabei von Franz Bartolomey am Violoncello und von Magda Amara am Klavier. Am 14. August kann man in die Vergangenheit des Südbahnhotels eintauchen. Bei einem Rundgang durch das Haus gibt Lisa Fischer Einblicke in die Kunst und Poesie rund um 1900.

Kultursommer im Parkhotel

Abwechslungsreiches Programm mit viel Humor und Musik wird auch wieder im Hirschwanger Parkhotel geboten. Gerald Fleischhacker ist am 5. August mit seinem Programm „Am Sand“ zu Gast. Musikalisch wird es am 6. August mit Birgit Denk und den Novaks unter dem Titel „Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn“. „Dancing Stars“-Siegerin Caroline Athanasiadis tritt mit „Tzatziki im 3/4 Takt“ am 13. August auf.

