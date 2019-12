Veranstaltungen, Jubiläen, große Bauprojekte – das Jahr 2020 wird ein ereignisreiches, auch im Bezirk Neunkirchen. Was im neuen Jahr abseits der Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2020 wichtig sein wird, hat die Redaktion für Sie zusammengetragen.

Jubiläum der Stadt Neunkirchen.

Am 17. August 1920 wurde Neunkirchen einst zur Stadt erhoben. Dieses Jubiläum begeht Neunkirchen daher mit zahlreichen Veranstaltungen. Auftakt war die Buchpräsentation von René Harather im Dezember, weiter geht es beim Neujahrsempfang mit der Präsentation eines Jubiläumsweines. Ein besonderes Highlight wird wohl auch die Sonderausstellung im Städtischen Museum sein, die am 4. April vorgestellt wird. Höhepunkt der Veranstaltungsreihe wird das Stadtfest von 11. bis 13. September mit einer musikalischen Zeitreise am Freitag, einem Festakt am Samstag und einem Radio Niederösterreich-Frühschoppen am Dirndlgewandsonntag sein. Zuvor, am 17. August, soll eine Festsitzung des Gemeinderates über die Bühne gehen.

N arren haben wieder Saison. Wenn am 10. und 11. Jänner ab 19.11 Uhr die Sitzungen der Faschingsgilde Neunkirchen in der Arbeiterkammer über die Bühne gehen, dann werden diese aus mehreren Gründen besondere sein: Zum einen werden die Gildensitzungen erstmalig vom neu gewählten Vorstand organisiert, bei deren Wahl es ja zu gröberen Diskussionen kam. Zum anderen kann sich die Gilde nach vielen Jahren mäßigen Zuschauererfolgs im 33. Bestandsjahr bereits jetzt über zwei ausverkaufte Vorstellungen freuen – es gibt nur mehr Restkarten. Und mit dem Wirte-Duo Thomas Osterbauer und Hannes Beisteiner, die Andi und Alex aus der gleichnamigen ORF-Kochshow imitieren werden, hat das Team rund um Präsident Michael Tanzler ein besonderes Highlight an Land gezogen. Kartenverkauf: Buchhandlung Reithmeyer oder 0664/6271392.

Bauprojekte auf der Agenda. An Bautätigkeiten in Neunkirchen wird es auch 2020 nicht mangeln. So sollen etwa die Friedenhäuser in der Schillergasse sowie der dortige Spielplatz fertiggestellt werden. Hingegen erst begonnen wird mit dem Umbau bei der Mühlfeldvolksschule. Mit Spannung erwartet wird das Ergebnis einer Studie, die die Stadt vor wenigen Wochen in Auftrag gegeben hat: Diese soll prüfen, ob etwa eine Bahnunterführung in der Raglitzerstraße sinnvoll wäre. Das Ergebnis wird für April 2020 erwartet. Und in der Gartenstadt Neunkirchen sollen die ersten Häuser entstehen.

Institution feiert 100er. Von 29. bis 31. Mai begeht die bekannte Bergknappenkapelle Grünbach am Schneeberg ihr 100-Jahr-Jubiläum mit einem großen Fest. Die Veranstaltung findet am Festplatz Rosental in Schrattenbach statt.

G randhotel soll wieder öffnen. 2016 gab Panhans-Holding-Group-Geschäftsführer Viktor Babushchak bekannt, dass man das Hotel Panhans am Semmering für einige Monate schließen wird. Nötige Umbauarbeiten würden die Gruppe dazu zwingen. Über drei Jahre später ist das Panhans, eines der großen Häuser am Semmering, nach wie vor geschlossen. Unvorhergesehene Mängel seien es, die noch mehr Sanierungen nötig gemacht hätten. Laut Babushchak wurde das Panhans in den letzten Jahren quasi generalsaniert, kein Stein blieb auf dem anderen. Im Winter 2020, rechtzeitig zum Weltcup, soll das Grandhotel wieder seiner Bestimmung übergeben werden.

E ine Stadt ohne Bahnschranken. Das wird Ternitz in einigen Monaten sein. In Rohrbach wurde die Unterführung bereits fertiggestellt, in Pottschach soll 2020 mit dem Bau begonnen werden. Direkt neben der Apotheke soll die Unterführung über die Felder unter der Südbahn durchführen. Die Firma Lekkerland wird dabei eine eigene Abzweigung bekommen. Warum man sich für die Unterführungen entschied? Der Bau des Semmering-Basistunnels wirkte dabei stark mit. Wenn dieser fertiggestellt ist, werden die Frequenz der Züge und somit auch die Wartezeit für die Autofahrer steigen. Umgebaut wird zudem am Bahnhof Ternitz. Dieser wird mit Aufzügen ausgestattet und somit barrierefrei gestaltet. Der Bahnübergang in der Alpengasse wird übrigens mit Fertigestellung der Unterführung in Pottschach geschlossen.

N euer Schliff für Schulgebäude. Seit mehreren Jahren gibt es das Polytechnikum in Ternitz, in letzter Zeit platzte es allerdings aus allen Nähten. Grund dafür war die Schließung des Polys in Neunkirchen. 129 Schüler sind es, die derzeit in Ternitz unterrichtet werden, eine Aufstockung der eingeschoßigen Schule war daher unumgänglich. 5,2 Millionen Euro werden für den Um- und Ausbau der Schule in die Hand genommen. 2020 sollen die Arbeiten endgültig abgeschlossen werden.