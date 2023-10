Zöberns Theaterverein präsentiert wieder Sketchabend

Vier Jahre ist es her, dass der Kultur- und Theaterverein (KuTV) Zöbern zum vorläufig letzten Sketchabend ins Pfarrheim „Begegnung“ einlud. Nachdem die Truppe rund um die beiden Regisseurinnen Anita und Eva Reithofer im heurigen Sommer bereits ihr traditionelles Theater darbrachte, feiert nun auch der Sketchabend (es ist die bereits 15. Auflage) ein Comeback. „Unser Ziel ist es, wie alle Jahre davor, das Publikum zu unterhalten und sie für einen Abend den Alltag vergessen zu lassen“, fasst Anita Reithofer zusammen.

Gezeigt wird der Sketchabend unter dem Motto „Altes und Neues“ an sechs Abenden. Die Vorstellungen am 20., 21., 27. und 28. Oktober starten um 20 Uhr, jene am 22. und 29. Oktober bereits um 18 Uhr. Kartenvorverkauf: 0664/5310777 oder online auf der Website des KuTV: www.kutv.at