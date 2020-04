"Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen Mitarbeitern des Hilfswerks Neunkirchen herzlich bedanken, die auch in dieser schwierigen Zeit so professionell ihren Dienst versehen", so Vorsitzende Traude Lukas in einer Aussendung. Die Kundinnen und Kunden würden die Mitarbeiter nun "gerade jetzt" brauchen, ist Lukas überzeugt: "Sie sind oft die einzigen Ansprechpartner in dieser für uns allen sehr ungewöhnlichen Zeit."