Aspangbahn wird lahmgelegt

In Wiener Neustadt laufen die Arbeiten zur Errichtung der neuen Bahnunterführung, wo die B 54 die Trasse der Mattersburger Bahn und der Aspangbahn kreuzt, auf Hochtouren. Der Bahnübergang wird in einem gemeinschaftlichen Projekt der ÖBB mit dem Land Niederösterreich und der Stadt Wiener Neustadt aufgelassen und durch eine Unterführung ersetzt. Durch diese neue, niveaufreie Bahnquerung mit der B 54 wird der Verkehrsfluss optimiert und die Sicherheit erhöht. Damit einher geht die Auflassung der Eisenbahnkreuzung mit der Frohsdorfer Straße (L 148) und der Gymelsdorfergasse, beide ebenfalls an der Mattersburger Bahn/Aspangbahn gelegen. Sie weichen Geh- und Radwegunterführungen. Ebenfalls wegfallen werden die Eisenbahnkreuzungen an der Badener Straße (Kreuzung mit der Pottendorfer Linie) und der Südbahngasse, die direkt an der Südstrecke liegen. Investiert werden insgesamt 19 Millionen Euro.

Sperre Mattersburger Bahn und Aspangbahn

Über das verlängerte Wochenende zu Christi Himmelfahrt verschwenken die ÖBB jeweils das Gleis Mattersburger Bahn/Aspangbahn auf ein Gleisprovisorium, um in Folge die Eisenbahnbrücke über der unterführten Straße errichten zu können.

Aus diesem Grund können von Mittwoch, 17. Mai, 19:30 Uhr, bis Montag, 22. Mai, 3:00 Uhr, keine Züge zwischen Wiener Neustadt und Mattersburg bzw. Aspang Markt fahren, ein Schienenersatzverkehrmit Bussen wird eingerichtet.

Die Reisezeit kann sich um bis zu 25 Minuten verlängern. Die Schienenersatzverkehrsbusse können abweichend vom regulären Fahrplan um bis zu 20 Minuten früher abfahren.

Darüber hinaus kommt es zu Fahrplanänderungen für Züge der Linien R92 und REX92 zwischen Aspang Markt und Fehring sowie für Züge der Linien R93 und REX93 zwischen Mattersburg und Deutschkreutz.

