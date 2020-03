Familiär war Leopold Rennhofer eigentlich vorbelastet. Denn als er 1996 das Schreiben des damaligen Bürgermeisters erhielt, dass er für die ÖVP in den Gemeinderat nachrücken solle, war sein Vater noch als Mandatar aktiv. Er sagte schließlich zu – und war seitdem ständig Mitglied des Otterthaler Gemeinderates. Ab 2010 bekleidete er sogar das Amt des Vizebürgermeisters.

Mit 62 Jahren und dem bereits erfolgten Schritt in die Pension sei es nun aber an der Zeit gewesen, kürzerzutreten, wie Rennhofer erklärt: „Es war eine schöne Zeit, eine sehr abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit – aber irgendwann ist es auch Zeit, die Jugend nach vorne zu lassen. Und ich möchte zeitmäßig einfach ein wenig flexibler sein“, erklärt er.

Orts-Vize in turbulenten Zeiten

Die Zusammenarbeit im Gemeinderat sei in den letzten Jahren sehr angenehm und konstruktiv verlaufen, zieht der frühere Bankstellenleiter und Raiffeisen-Prokurist in Reichenau Bilanz. Doch auch politisch turbulente Zeiten erlebte er mit: Im Jahr 2005 schließlich erhielt die bis dato SPÖ-regierte Gemeinde einen ÖVP-Bürgermeister, anfangs noch mithilfe der Bürgerliste.

Auch abseits dessen habe es viele Herausforderungen gegeben, wie Rennhofer berichtet: „Ich denke da etwa an den Gemeindehausbau – oder zuletzt an die Hochwassersituation, wo man im Ort gesehen hat, dass wir alle zusammenhelfen“, erinnert er sich an die Situation im Jahr 2018 zurück.

Das Bürgermeister-Amt war übrigens kein Thema für Rennhofer: „Karl war zeitlich immer flexibler, deshalb haben wir das damals so entschieden“, geht er auf seinen früheren „Chef“ Mayerhofer ein.

Die freie Zeit wolle er künftig vor allem den Enkelkindern und dem Reisen widmen, wie er sagt.