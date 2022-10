Gloggnitzer Paralympics-Stars in der ORF-Millionenshow

Im Normalfall glänzen sie auf der Skipiste, am Montagabend nahmen Veronika und Elisabeth Aigner in der „Promi-Sportler-Millionenshow“ in ORF 2 auf dem „heißen Stuhl“ Platz. Zugunsten der Österreichischen Sporthilfe stellten sich die beiden Ausnahmesportlerinnen den Fragen von Showmaster Armin Assinger. Zwischen den Fragen – die beiden Gloggnitzerinnen schafften es bis zu Frage zwölf von 15 – blieb auch Zeit, um über jüngste Erfolge und den Sport an sich zu plaudern. Gefragt nach ihrem Ehrgeiz, streute Vroni Aigner dabei ihrer Schwester, die stets als „Guide“ fungiert, verbal Rosen: „Ich habe viel meiner Schwester zu verdanken, sie pusht mich immer!“

Unterstützt wurden die beiden Schwestern von ihrem Bruder Johannes, der im Publikum Platz genommen hatte.

Schlussendlich konnten die beiden Gloggnitzerinnen 25.000 Euro für die Sporthilfe erzielen. Der Link zur Sendung in der ORF-TVthek: https://tvthek.orf.at/profile/Die-Promi-Millionenshow/13886919/Die-Promi-Sportler-Millionenshow/14151191

