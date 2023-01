Kraftwerks-Abriss: Peischinger Schlot fällt im Sommer

Das Wärmekraftwerk Hohe Wand, das nun abgerissen wird und dessen Schlot als geheimes Wahrzeichen von Peisching und dem ganzen Bezirk gilt, blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück: 1964 wurde es nach nur zweijähriger Bauzeit als modernstes seiner Art eröffnet. In den ersten Bestandsjahren wurde Steinkohle aus dem Höfleiner Bergwerk verstromt, doch nach dessen Ende wurde es bereits 1969 auf Öl- und Gasfeuerung umgebaut. Die Stromerzeugung endete 1987, doch noch bis 2009 blieb es als Netzanlage in Betrieb, als das automatische Umspannwerk, das am Standort erhalten bleibt, eröffnet wurde.

Im Vorjahr entschloss sich die EVN, die in die Jahre gekommene Anlage abzureißen, um das Holzlager für die Biomassekraftwerke zu erweitern und auf der Restfläche eine Photovoltaikanlage mit mehreren Megawatt Leistung zu errichten. Momentan arbeiten etwa zwanzig Mitarbeiter einer Baufirma daran, die verbauten Wertstoffe zu gewinnen und die Schadstoffe – vor allem Asbest – zu entfernen. Dann werden die Gebäude schrittweise abgebaut. Nachdem einer der beiden großen Öltanks bereits abgerissen wurde, wird im Laufe dieser Woche auch der zweite folgen.

Eine große Herausforderung beim Rückbau wird sicher der Abriss des 110 Meter hohen Schlotes werden. Entgegen vieler Mutmaßungen wird dieser nicht gesprengt, sondern vor allem aus Sicherheitsgründen ähnlich wie ein Baum gefällt. Dazu werden zuerst der feuerfeste Schamottkern händisch entfernt und das verbleibende Stahlbetongerüst unten eingekerbt, sodass der Schlot dann in die richtige Richtung umstürzt.

Der Termin dafür ist noch nicht genau festgelegt, es soll laut EVN aber in den Sommermonaten soweit sein.

