Bezirk Neunkirchen: Michael Riegler ist neuer Feuerwehr-„Vize“

Der Bezirk Neunkirchen hat einen neuen zweiten „Ober-Floriani“: Weil Josef Neidhart aus Scheiblingkirchen mit 65 Jahren auch das „Pensionsalter“ bei der FF erreicht hat und damit keine Funktion mehr ausüben darf, kam es am Samstag im Steinfeldzentrum in Breitenau zu einer Neuwahl. Und zu einem spannenden Ereignis, kandidierten doch mit Neunkirchens Stadtfeuerwehrchef Mario Lukas und seinem Puchberger Kommandantskollegen Michael Riegler gleich zwei Kameraden für den Job. Durchsetzen könnte sich schließlich aber Riegler, seit 2016 Chef seiner örtlichen Feuerwehr – und das deutlich.

Das Ergebnis stand gleich nach dem ersten Wahlgang fest, wie Bezirksfeuerwehrkommandant, Landesfeuerwehrrat Sepp Huber bestätigt. Das genaue Abstimmungsergebnis gab er allerdings nicht bekannt, wahlberechtigt waren jedenfalls 144 Kameraden. „Wir leben in einer Demokratie. Es ist nicht schlecht, wenn auch einmal zwei Personen zur Wahl stehen“, so Huber, angesprochen auf die beiden Kandidaten.

Josef Neidhart scheidet aus dem Kommando aus. Foto: Feuerwehr

Neo-Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Michael Riegler, dessen Antreten für viele doch überraschend war, zeigt sich in einer ersten Reaktion „überwältigt“ von der Unterstützung: „Ich war schon sehr überrascht, dass so viele für mich gestimmt haben!“ Die Entscheidung, dass er sich der Wahl überhaupt stellen will, sei ihm von anderen Feuerwehrkollegen „wie ein Floh ins Ohr gesetzt“ worden, sagt er zur NÖN. Letztendlich habe Riegler aber für sich persönlich entschlossen, „diesen Schritt tatsächlich zu wagen“.

Mario Lukas aus Neunkirchen kandidierte ebenso für die Position. Foto: NÖN, Christian Feigl

Mit Mario Lukas stand dem Puchberger Kommandanten nicht nur der Chef der Neunkirchner Stadtfeuerwehr, sondern auch ein Unterabschnittskommandant gegenüber. Dieser bezeichnet sich selbst als „guten Verlierer“, wie er sagt: „Ich gratuliere Michael Riegler zu dem Ergebnis, wünsche ihm für die neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“

Komplettiert wird das Bezirksfeuerwehrkommando mit dem Schottwiener Michael Polleroß, der bereits 2021 in die Fußstapfen von Langzeit-Verwalter Kurt Rohringer getreten war.

Josef Neidhart war 2011 zum Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter gewählt worden, damals als Nachfolger von Friedrich Wernhart.

