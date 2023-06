Von „Chaos“ bis „Fremdschämen“: So reagiert Neunkirchens SPÖ

Der frühere Bezirksparteivorsitzende, GVV-Präsident Rupert Dworak, findet klare Worte zu den skurrilen Entwicklungen in der SPÖ. „So ein Vorgang bei einer so wichtigen Wahl, das ist zum Fremdschämen“, sagt er am Abend gegenüber NÖN.at. „Mir tuen die tausend Ehrenamtlichen leid, die nun vor den Kopf gestoßen wurden. Wir Funktionäre müssen jetzt weiter mit den Mitgliedern reden. Ich verstehe, dass viele enttäuscht sind. Es ist aber auch eine Chance des Neuaufbruchs, die wir nicht vergeben dürfen“, appelliert Dworak, der Andreas Babler zum Sieg gratuliert. Zuvor hatte sich der Ternitzer Bürgermeister ja eindeutig für den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ausgesprochen.

Grünbachs Ortschef Peter Steinwender: "Babler ist die bessere Wahl." Foto: SPÖ

Auf Kommunikation will auch die frischgebackene Bezirksparteigeschäftsführerin Carina Perner-Reiter setzen. „Es ist wichtig, dass wir jetzt alle zusammenhalten und hinter unserem neuen Vorsitzenden stehen.“ Kommunikation sei daher „alles“, meint Perner-Reiter: „Nur so können wir wieder geeint nach außen auftreten.“

Grünbachs Bürgermeister Peter Steinwender, deklarierter Unterstützer von Andreas Babler, zeigt sich „extrem überrascht“ von den Entwicklungen. „Wie dieses Chaos entstehen konnte, lasse ich jetzt einmal unkommentiert.“ Für ihn sei Babler jedenfalls „die bessere Wahl“, bringe der Traiskirchner Bürgermeister doch „Charisma“ und „klare Standpunkte“ mit. „Das spiegelt meine Grundhaltung wider.“ Dass sich Doskozil aus der Bundespolitik zurückziehen wolle, sei „sehr, sehr schade“, sagt Steinwender, gerade gemeinsam könne viel gelingen, glaubt er.

Hussajenoff: „Wo gehobelt wird, fallen Späne!“

Als eine „absolute Peinlichkeit“ bezeichnet Andrea Kahofer, stellvertretende SPÖ-Bezirksparteivorsitzende und Neunkirchner Stadträtin, den Fehler der Wahlkommission. „Ich kann mir nicht erklären, was da passiert sein soll. Wir zählen in den Gemeinden nicht nur zwei Kandidaten aus und das funktioniert auch“, so Kahofer. Großen Respekt zollt sie jedoch der Vorsitzenden der Wahlkommission, Michaela Grubesa, die den Fehler offen zugab. „Diese Frau ist mutig. Sie hätte sich auch ducken und nichts sagen können, aber anscheinend fühlte sie sich der Demokratie verpflichtet“, meint die Stadträtin. Mit dem neuen Parteivorsitzenden Babler zeigt sich Kahofer „zufrieden. Er wird meine volle Unterstützung bekommen.“

Andrea Kahofer, SPÖ-Bezirksparteivorsitzende-Stv., sieht eine "absolute Peinlichkeit". Foto: SPÖ Neunkirchen

Etwas entspannter als ihre Parteikollegen sieht Grünbachs Mandatarin sowie Bezirksspitzenkandidatin für die Nationalratswahl Madhavi Hussajenoff den folgenschweren Ausrutscher bei der Auszählung: „Wo gehobelt wird, fallen Späne. Wir sind alle nur Menschen, Fehler passieren - von einem Debakel zu sprechen, wäre falsch." Wenn Andi Babler die Wahl annehme, dann gratuliere sie ihm dazu herzlich. Bei seinem Besuch in Grünbach habe Babler gezeigt, dass er einen guten Draht zur Basis habe. „Wichtig ist, geeint in die Zukunft zu gehen und die Lager zusammenzuführen. Österreich braucht eine starke SPÖ", sagt Hussjaenoff.