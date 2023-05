Höfleiner Dorferneuerung hat einen neuen Obmann

Der Dorferneuerungsverein wurde im Jahr 1991 mit dem Ziel gegründet, Mitverantwortung für die Gemeinde Höflein zu übernehmen und an dessen Gestaltung und Entwicklung aktiv mitzugestalten. Die Gestaltung eines Generationenspielplatzes in Unterhöflein, die Sanierung der Kapelle in Oberhöflein oder auch die Gestaltung des Dorfplatzes in Zweiersdorf waren nur einige der Projekte, bei denen der Dorferneuerungsverein aktiv mitarbeitete.

Der scheidende Obmann, Ex-Vizebürgermeister Nikolaus Csenar, gab im Rahmen der Versammlung einen Überblick über die zahlreichen Aktivitäten der Dorferneuerung seit 1991. Nach der einstimmigen Wahl des neuen Vorstandes – Manfred Nimmerrichter wurde einstimmig zum neuen Obmann bestellt – wurden die neuen Visionen und Strategien präsentiert. Besonders wichtig sind dem neuen Obmann die Stärkung der Gemeinschaft, die Höfleiner Kultur sowie die Brauchtumspflege. „Interessierte sind immer herzlich eingeladen, bei der Dorferneuerung Höflein an der Hohen Wand mitzuarbeiten“, lud Nimmerrichter die Bevölkerung zum aktiven Mitmachen ein. Für sein Engagement und seine langjährige Tätigkeit erhielt der scheidende Obmann Nikolaus Csenar das Silberne Ehrenzeichen der NÖ Dorf- und Stadterneuerung.

Vizebürgermeisterin Romana Krumböck-Stickler (SPÖ), die zur stellvertretenden Obfrau gewählt wurde, wurde im Rahmen der Generalversammlung auch zu ihrem 50. Geburtstag gratuliert.

