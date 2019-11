Maria Gremel aus Edlitz bleibt Gebietsbäuerin von Aspang – sie wurde im Rahmen einer Generalversammlung einstimmig für die nächsten fünf Jahre wiedergewählt. Zum Gebietsverein Aspang gehören insgesamt acht Gemeindevereine mit fast 600 Mitgliedern, in denen die Wahlen des neuen Vorstands bereits erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Gremel betonte in ihrem Tätigkeitsbericht, dass es ihr Freude mache, in einem sehr familiären Team zu arbeiten und man zahlreiche Aktivitäten habe realisieren können. Dankesworte gingen an Anni Brandstetter, die immer wieder Reiseziele für Mitglieder im Bäuerinnenverein sucht und auch selbst oft als Reiseleiterin mit dabei ist.

Bei der Wahl, die von Kammerobmann Thomas Handler geleitet wurde, konnte außerdem Barbara Hlavka aus Zöbern als Gebietsbäuerin-Stellvertreterin gewählt werden. Als Kassierin neu gewählt wurde Christine Brandstetter und Margarete Schützenhofer wurde in ihrem Amt als Schriftführerin bestätigt. Die Rechnungsprüfung wird von Michaela Stangl und Barbara Beiglböck.