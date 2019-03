Nach den Wahlen in den Orts- und Gemeindegruppen standen innerhalb des Bauernbundes in der Vorwoche die Wahlen für die drei Teilbezirke Aspang, Gloggnitz und Neunkirchen an. Aus diesem Gremium wurden dann die Funktionäre des Hauptbezirkes Neunkirchen gewählt. „Das Gremium besteht aus neun Mitgliedern, davon sind fünf Frauen mit dabei. Somit liegt die Frauenquote bei 55 Prozent“, so Bezirksbauernobmann Thomas Handler erfreut.

Personell gab es keine Veränderungen: Obmann des Bezirkes bleibt auch künftig Thomas Handler aus Thomasberg aus dem Teilbezirk Aspang, ihm stehen Michael Diewald (Gloggnitz) und Peter Rottensteiner (Neunkirchen) als Stellvertreter zur Seite. Weitere Mitglieder sind Landeskammerrätin Anni Brandstetter, Gebietsbäuerin Maria Gremel, Gebietsbäuerin Waltraud Woltron, Waltraud Ungersböck, Manfred Grabner sowie Gebietsbäuerin Daniela Ofner.

Thomas Handler und sein Team nutzten die Wahl aber auch, um Bilanz zu ziehen über Dinge, die bereits erreicht werden konnten, etwa die Gründung der Agrar- und Waldwerkstatt, den Seminarbäuerinnen-Zertifikatslehrgang in der Landwirtschaftlichen Fachschule Warth, die Gründung neuer „Schule am Bauernhof“-Betriebe oder die Routengenehmigung für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Als Referenten fungierten an dem Abend in der LFS Warth ÖVP-Bundesrat Martin Preineder, Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger und Kammersekretär Martin Weihs.



Die weiteren Funktionen im Überblick:

Teilbezirk Aspang



Obmann: Thomas Handler, Stellvertreterin: Anna Brandstetter, Stellvertreterin: Maria Gremel.

Teilbezirk Neunkirchen



Obmann: Peter Rottensteiner, Stellvertreterin: Waltraud Woltron, Stellvertreterin: Waltraud Ungesböck.

Teilbezirk Gloggnitz

Obmann Michael Diewald, Stellvertreter: Manfred Grabner, Stellvertreterin: Daniel Ofner.