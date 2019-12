Ein Zeichen für die Umwelt und gegen den Plakatedschungel setzen: Das war der Plan von SPÖ, ÖVP, NEOS und Bürgerliste beim Gemeinderatswahlkampf. Die FPÖ machte bei dem damaligen Deal nicht mit. Vereinbart wurde jedenfalls, dass erst ab 7. Jänner der Wahlkampf startet und somit auch Plakate aufgehängt werden. In den Augen der Opposition hat die SPÖ allerdings schon jetzt dagegen verstoßen.

Die Diskussion ins Rollen brachte die FPÖ, die bei dem Plakate-Deal eigentlich von Anfang an nicht mitmachte. „Wir haben der Darstellung der SPÖ nicht geglaubt und dem Antrag daher nicht zugestimmt. Die Tatsachen geben uns recht“, so FPÖ-Kandidat Martin Kurz. Denn seit einigen Tagen stehen in ganz Ternitz Weihnachtsglückwünsche vom „Team Rupert“ sowie an den Ortseinfahrten Wahlplakate der SPÖ. Besonders erzürnt sind er und seine Parteikollegen allerdings über einen Brief von SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak.

„Mit einem Einschreiben vom Bürgermeister Ternitz‘ wurden wir bedroht, keine Plakate aufzustellen“, so Kurz. SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak will darauf nicht weiter eingehen und meint nur: „Die Mandatare der FPÖ haben in den letzten fünf Jahren durch Nichtstun geglänzt. Nicht einmal zu den Gemeinderatssitzungen sind die Herren mehr erschienen. Ich habe nicht vor, jeden Schwachsinn der FPÖ zu kommentieren, ich habe wirklich Wichtigeres zu tun!“

Über die Weihnachtsplakat-Tafeln sowie die SPÖ-Wahlplakate sind aber auch die ÖVP, NEOS und Bürgerliste verärgert. „Ausgemacht war eigentlich der 7. Jänner. Von uns werden auch keine großen Plakate kommen“, stellt ÖVP-Stadtrat Karl Pölzelbauer klar. Die NEOS finden die Aktion ebenfalls nicht in Ordnung, wollen sich nun aber auf sich selbst konzentrieren. „Wir werden mit Bürgernähe und Foldern punkten“, so Gemeinderat Ilhami Bozkurt. Für die Bürgerliste war klar, dass große Plakate von der SPÖ kommen würden – allerdings nicht so früh. „Das ist nicht nur eine Belastung für die Umwelt, sondern auch für das Stadtbild“, so Mandatarin Anna Spies.

Mit den SPÖ-Plakaten habe aber die SPÖ Ternitz nichts zu tun. „Das geht vom Land aus. Man darf sechs Wochen vor einem Wahltermin plakatieren. Da haben wir keinen Einfluss“, so SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak gegenüber der NÖN.