Der Tag der Entscheidung rückt immer näher. Erobert die SPÖ den Bürgermeistersessel am 27. September wieder zurück oder wird aus der langjährig rot geführten Gemeinde eine schwarze? Die Ausgangssituation für die Gemeinderats-Neuwahl Ende September diesen Jahres könnte nicht spannender sein.

Nachdem die ÖVP ihre Liste fixiert hat, gab kürzlich auch die SPÖ ihren Kandidaten offiziell den Segen. An der Spitze steht, wenig überraschend, der ehemalige Vizebürgermeister Klaus Hofer. „Unser Ziel ist ganz klar, die Nummer eins in unserer Gemeinde zu werden“, gibt Hofer die Richtung vor. Er und sein Team treten unter dem Motto „Weil der Wählerwille zählt“ bei der Neuwahl an. Im Jänner wurde im Rahmen der konstituierenden Sitzung trotz SPÖ-Mehrheit kein SPÖ-Vertreter zum Bürgermeister gewählt – sondern ÖVP-Kandidatin Evelyn Artner. „Wir haben bei der Wahl im Jänner die absolute Mehrheit erreicht und der Wählerwille war ganz klar, den Bürgermeister durch die SPÖ zu stellen. Nur so können wir die Anliegen der Bevölkerung auch umsetzen und für die Interessen der Bürger eintreten“, ist Hofer überzeugt.

Die Spannung rund um die neue Kandidatenliste war ebenfalls groß. Denn bei der geheimen Bürgermeisterwahl stimmte damals ein SPÖ-Kandidat für die ÖVP-Mandatarin. „Wir haben ein erfahrenes, aber auch mit einigen Quereinsteigern bestücktes Team, welches sehr große Teile unseres Wahlprogrammes durch ihre berufliche Erfahrung und Ausbildung abdecken kann. Neu sind Franz Lagler, Stefan Rennhofer und Gerhard König, aber es gibt auch einige Umreihungen gegenüber der letzten Liste“, erzählt Hofer.

Im Wahlkampf will sich die SPÖ besonders dem Thema der ärztlichen Versorgung widmen. Weitere Punkte des Programms: FF-Haus-Neubau, Wohnraum- und Baulandbeschaffung sowie die Lkw-Verkehrsproblematik.