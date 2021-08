Hier sei es „fast wie in der Wüste“. So schildert der Neunkirchner Valdet Farizi die Waldbrand-Situation in seiner Heimat Nordmazedonien. Gemeinsam mit seiner Frau Bukurije und den beiden Söhnen Leon und Rajen hält sich der 32-Jährige aktuell in seiner Geburtsstadt Gostivar auf. „Ich selbst erlebe jetzt direkt in der Gegend, wo ich wohne, keine Brände. Rundherum bekommt man es aber mit“, meint er gegenüber NÖN.at.

Nordmazedonien im Ausnahmezustand: Extreme Hitze, kein Regen. Matthias Fischer/NÖ Landesfeuerwehrkommando

Die Brände hätten im Nordosten des Landes begonnen, mittlerweile gebe es an die zehn verschiedene Hotspots, so der Speditionskaufmann, der in Neunkirchen auch bei der „Jungen Generation“ engagiert ist. Im Einsatzbereich würde es an allen Ecken und Enden fehlen: „Leider ist die lokale Feuerwehr äußerst schlecht ausgestattet. Die Fahrzeuge sind veraltet und meistens gespendete Fahrzeuge die in Westeuropa ausgemustert wurden.“

Kein Regen, bis zu 44 Grad

Die Situation sei jedenfalls verheerend: „Es hat hier seit über einem Monat keinen Tropfen geregnet und die Temperaturen liegen zwischen 28 und 44 Grad, seit ich hier bin. Klimaanlagen laufen wie verrückt und gehen auch schon mal kaputt.“

Die verheerenden Waldbrände fordern die Einsatzkräfte seit Wochen, darunter sind auch Feuerwehrleute aus dem Bezirk Neunkirchen. Matthias Fischer/NÖ Landesfeuerwehrkommando

Die Hitze bekam Farizi dieser Tage ganz besonders stark zu spüren: Weil sein Fahrzeug in die Werkstatt musste, lieh er sich kurzerhand einen Wagen aus. „Der ist außen und innen komplett schwarz. Ich hatte das Auto geparkt und als ich nach drei Stunden zurück kam, war am Schaltknauf das BMW-Zeichen geschmolzen. Man kann sich die Hitze in der prallen Sonne gar nicht vorstellen, es ist unfassbar heiß, fast schon wie in der Wüste. Die Luftfeuchtigkeit ist auch sehr niedrig.“

Hilfe aus Niederösterreich

Über die Hilfe aus Österreich – auch aus dem Bezirk Neunkirchen stehen Personen im Einsatz, darunter auch Bezirksfeuerwehrchef Sepp Huber oder Rotkreuz-Bezirksrettungskommandant Paul Pilshofer – ist Farizi jedenfalls sehr dankbar. Auch die Bevölkerung wisse das Engagement zu schätzen, so der 32-Jährige: „Ich bemühe mich, den Leuten verständlich zu machen, dass das Freiwillige sind, die ihre Freizeit opfern. Das verwundert alle, denn hier kennt man keine Freiwillige Feuerwehr!“