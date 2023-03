Handy-Daten brachten nicht den Durchbruch

Auf der Suche nach einem möglichen Verursacher sind auch Handydaten ausgewertet worden. ,,Es waren jede Menge Rufnummern eingeloggt im relevanten Zeitraum", sagte Habitzl dazu zur APA. Mit den, auf diese Art, ausgeforschten Personen sei Kontakt aufgenommen worden, ein konkreter Hinweis habe sich daraus aber nicht ergeben. Ohne Resultat blieb laut ,,Kurier" auch die monatelange Suche nach zwei Zeugen: Die beiden Männer haben sich demnach trotz mehrerer Aufrufe nicht bei der Polizei gemeldet.

Der Waldbrand war am 25. Oktober 2021 am sogenannten Mittagsteig in Hirschwang ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich extrem rasch aus - innerhalb von zehn Stunden von fünf auf etwa 115 Hektar. Feuerwehrangaben zufolge entwickelte sich in steilem und felsigem Gelände einer der aufwendigsten Löscheinsätze im Bereich der Waldbrandbekämpfung der vergangenen Jahrzehnte. Fast 9.000 Helfer waren in Summe an Ort und Stelle. Am 6. November 2021 wurde "Brand aus" gegeben.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.