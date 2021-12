Reichenau/Hirschwang: Handy-Daten werden nicht ausgewertet

Er ist Einsatzkräften wohl noch genauso deutlich in Erinnerung wie der Bevölkerung vor Ort: Österreichs bisher größter Waldbrand in Hirschwang an der Rax, der im Herbst an insgesamt 13 Tagen auf 115 Hektar wütete und rund 9.000 Helfer forderte, darunter mehr als 7.750 Feuerwehrleute.

Während die Brandermittler nach wie vor von einem illegalen Lagerfeuer oder einer weggeworfenen Zigarette als Ursache ausgehen, könnten der oder die Verursacher womöglich niemals ausgeforscht werden: Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt lehnte nämlich einen Antrag auf Funkzellenauswertung ab – und verweist bezüglich ihrer Entscheidung auf die Strafprozessordnung.

Weil im Zusammenhang mit dem Großbrand wegen des Verdachts der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst ermittelt wird: „Und hier ist eine Geldstrafe von bis zu 720 Tagessätzen oder bis zu ein Jahr Freiheitsstrafe vorgesehen“, bestätigt Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, im NÖN-Gespräch einen entsprechenden „Kurier“-Bericht vom Samstag der Vorwoche. Eine Handydatenauswertung wäre aus rechtlicher Sicht erst ab einer Strafhöhe von über einem Jahr möglich – und wenn das Feuer vorsätzlich verursacht worden wäre, wofür es laut Staatsanwaltschaft aber keine Hinweise gebe.

Lagerfeuer im Wald „ist kein Kavaliersdelikt“

Dass die Brandermittler nicht auf die Daten zugreifen können, sei aus Sicht der Einsatzkräfte „unverständlich“ und „alles andere als zufriedenstellend“, erklärt der zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) auf NÖN-Anfrage: Die Einsatzkräfte seien „tagelang in schwerstem Einsatz gewesen“ meint er. „Zwar kann man diesen Waldbrand nun nicht mehr ungeschehen machen, aber es geht ja auch darum, die nächsten Brände zu verhindern. Denn eine weggeworfene Zigarette oder ein Lagerfeuer im Wald sind kein Kavaliersdelikt, sondern können rasch zur Katastrophe führen. Deswegen muss das auch jedem klar sein, der sich im Wald aufhält.“

Der Waldbrand, der am Mittagstein ausgebrochen war, verursachte einen Schaden von rund 30 Millionen Euro. In der Vorwoche wurde mit der Aufforstung der betroffenen Fläche gestartet.