Waldbrand: Landeshauptfrau sieht „Licht am Ende des Tunnels“

Den mittlerweile neunten Tage in Folge stehen in Hirschwang an der Rax Feuerwehr, Bundesheer und Co im Einsatz, um gegen Österreichs bisher größten Waldbrand anzukämpfen. Entwarnung konnte auch am Dienstagnachmittag noch nicht gegeben werden – „wir gehen aber davon aus, dass gegen Ende der Woche auch ,Brand Aus‘ gegeben werden kann“, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Nachmittag bei einem Besuch vor Ort – und sprach von „Licht am Ende des Tunnels“.

Brand-Ursache noch unklar Einsatz bei Waldbrand in Hirschwang mindestens bis zum Wochenende

Gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, aber auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hatte sich die Landeschefin mit der Einsatzleitung ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. Insgesamt seien bis dato 7.000 Feuerwehrkräfte sowie hunderte Helfer von Bundesheer, Polizei oder Rettung im Einsatz gestanden, so Mikl-Leitner, die alle Einsatzkräfte lobte, vor allem auch die Feuerwehr: Man sehe hier einmal mehr, „dass sich Erfahrung und Ausbildung bezahlt machen“. Das Zusammenspiel aller Beteiligen funktioniere bestens, so die Landeshauptfrau, die von einem „erfolgreichen Miteinander“ sprach.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) erklärte am Rande ihres Besuchs, dass der Waldbrand auch für das Bundesheer ein „großer und wichtiger Einsatz“ darstelle – was die Soldaten hier leisten würden, sei „großartig“, so Tanner.

Die Brandursache ist nach wie vor nicht restlos geklärt – dass aber alles auf eine fremde Zündquelle hindeutet, betonte auch Mikl-Leitner am Rande des Termins. Konkret sprach auch sie von einem „illegalen Lagerfeuer“, welches „kein Kavaliersdelikt“ sei. Es gelte, den oder die Täter auszuforschen.

Allgemein präsentierte sich die Situation in Hirschwang am Dienstag entspannter als zuletzt, vor allem auch wegen des Regens in der Nacht. Pro Quadratmeter gab es etwas mehr als 20 Liter Regen.