Waldbrand: Mehr als drei Millionen Liter Wasser abgeworfen

Seit mittlerweile einer Woche hält der massive Waldbrand in Hirschwang an der Rax die Einsatzkräfte in Atem. Wie berichtet, war das Feuer am Montagnachmittag im Bereich des Mittagssteiges ausgebrochen und hatte sich auf 115 Hektar Wald verbreitet.

Andreas Januskovecz, Forstdirektor der Stadt Wien, im Interview mit NÖN-Redakteur Philipp Grabner. Tanja Barta

Gegenüber NÖN.at sprach Einsatzleiter Sepp Huber am Montagvormittag von einer „stabilen Lage“, der Einsatz am Sonntag sei „verhältnismäßig gut verlaufen“, so der Bezirksfeuerwehrkommandant. „Wir konnten sehr viele Glutnester ablöschen, am Nachmittag konnten durch die Großraumhubschrauber, die große Wassermengen abgeworfen haben, gute Löscherfolge erzielt werden“, so Huber. Auch die Nacht auf Montag sei „ruhig“ verlaufen, so Huber.

Am Montag ging der Einsatz auf Hochtouren weiter – im Einsatz stehen insgesamt 14 Löschhubschrauber aus Österreich, Deutschland, der Slowakei sowie zwei Löschflugzeuge aus Italien. Huber zufolge standen den Feiertag über knapp 600 Kräfte im Einsatz. Am Sonntag hatten die Hubschrauber 1.090 Flüge durchgeführt und dabei 1,4 Millionen Liter Wasser abgeworfen. Insgesamt wurden - Stand Montagmittag - bisher mehr als drei Millionen Liter Wasser auf die Brandstellen abgeworfen, hieß es aus dem Büro von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

"Jeder Tropfen bringt uns weiter!"

Von einer „deutlichen Entspannung“ sprach am Montagmorgen im NÖN.at-Gespräch auch Andreas Januskovecz, Forstdirektor der Stadt Wien. „Wobei die Situation auch trügerisch sein kann, da viele Glutnester über die gesamte Fläche verteilt sind“, so Januskovecz. Weitere Entspannung sollte der prognostizierte Regen bringen, meint der Forstdirektor: „Die angesagte Menge reicht nicht aus, aber jeder Tropfen ist gut und bringt uns ein wenig weiter!“ Alle Einsatzkräften – ob Feuerwehr, Polizei, Heer, Bergrettung oder aber das Forstpersonal – würden durch den Waldbrand jedenfalls „jeden Tag massiv dazulernen“, meint er: „Das kann man, trotz der aktuellen Situation, sicherlich als Vorteil sehen, weil wir wissen, dass uns Waldbrände in Zukunft sicher noch mehr beschäftigen werden.“

Auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) sprach am Montag in einer Aussendung von „guten Erfolgen“, die man habe erzielen können. Man sei optimistisch, „dass wir das in den nächsten Tagen in den Griff bekommen, aber es wird noch einige Tage dauern“. Die Einsatzkräften von Feuerwehr, Bergrettung, Heer und Polizei würden jedenfalls „Großartiges“ leisten.

