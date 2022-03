Waldbrandverordnung in Neunkirchen: Es drohen harte Strafe

Werbung

Bereits am 14. März hat die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen eine Waldbrandverordnung erlassen. Wegen der extremen Trockenheit des Bodens so zeitig wie schon lange nicht mehr. Vorausschauend und aus gutem Grund, denn in der Vorwoche beschäftigten bereits erste Brände im Föhrenwald die Einsatzkräfte.

„In allen Waldgebieten des Verwaltungsbezirkes Neunkirchen und in deren Gefährdungsbereich (Nähe des Waldrandes) sind brandgefährliche Handlungen, wie das Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer, die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen, jegliches Feuerentzünden und das Unterhalten von Feuer verboten“, heißt es im Text des Erlasses. Vor allem ist es verboten, brennende oder glimmende Gegenstände, wie Zündhölzer und Rauchwaren, sowie Glasflaschen und Glasscherben wegen der Brennglaswirkung im Waldbereich wegzuwerfen. Noch zu gut sind die verheerenden Brände im Vorjahr im Föhrenwald und besonders in Hirschwang in Erinnerung. Letzter soll ja durch ein Lagerfeuer oder eine Zigarette ausgelöst worden sein. Wer gegen die Verordnung verstößt, den erwartet eine Geldstrafe in der Höhe von bis zu 7.270 Euro.

Einen dringenden Appell an die Bevölkerung richtet in diesem Zusammenhang auch Bezirksfeuerwehrkommandant Sepp Huber. „Es gibt eine aufrechte Waldbrandverordnung, aber leider auch immer wieder einige Unbelehrbare. Deshalb die dringende Bitte, nichts im Wald anzuzünden. Es ist enorm trocken, da reicht oft nur eine Kleinigkeit aus!“

