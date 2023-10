Neuer „Tut gut!“-Schritteweg in Puchberg eröffnet

In der Vorwoche wurde der zweite „Tut gut!-Schritteweg in der Gemeinde eröffnet. Auf Einladung von „Gesunde Gemeinde“-Leiterin und Gemeindevorständin Doris Schlichtinger (SPÖ) nahmen zahlreiche Gäste an der Eröffnungsfeier teil, darunter auch Bürgermeister Florian Diertl, Gemeinderätin Walpurga Hödl (beide SPÖ) sowie der Kneipp-Verein mit Obfrau Lydia Schwarz.

Die Idee zu den drei Routen des Schritteweges stammt von Historiker Karl Rieder. Seminarbäuerin Ingrid Jägersberger steuerte saisonale und regionale Schmankerl zur Eröffnungsfeier bei.