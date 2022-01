Da Vinci-Ausstellung am G/RG Sachsenbrunn zu sehen

Zuletzt konnte sie in Chicago und Budapest bestaunt werden, seit vergangener Woche gastiert sie in Antwerpen. Und dazwischen, bis kurz vor Weihnachten, schlug sie am Gymnasium Sachsenbrunn in Kirchberg ihre Zelte auf. Die Rede ist von einer Wanderausstellung über Leonardo da Vinci, die mittlerweile zum 70. Mal gezeigt wurde. Zu sehen sind etliche Exponate – von der berühmten Mona Lisa bis hin zu einem Flugobjekt mit fünf Metern Spannweite in der Aula.

Dass die Ausstellung ausgerechnet in Kirchberg am Wechsel zu Gast war, verdankt die Schule einem ihrer ehemaligen Absolventen, Florian Putz, der 2001 die Matura ablegte. Der studierte Eventmanager ist seit Jahren als technischer Leiter von EMS Entertainment/Virtual Reality Development tätig – und damit für die Organisation weltweiter Ausstellungen zuständig. „Er hat die mühevolle Arbeit des Aufbaus und der Koordination – circa 300 unentgeltliche Arbeitsstunden – auf sich genommen, um seiner ehemaligen Schule diese einmalige Chance zukommen zu lassen“, freut sich Schulleiter Gernot Braunstorfer. Insgesamt konnte die Ausstellung von rund 700 Personen besucht werden.

Besondere Freude hat Braunstorfer mit der Tatsache, dass mit der Ausstellung viele verschiedene Schulfächer abgedeckt werden konnten: Während das Bild „Das letzte Abendmahl“ auf einer neun mal fünf Meter großen Leinwand in der Kapelle dem Bereich „Religion“ zuzurechnen ist, wurde mit technischen Bauplänen auch „Technisches Werken“ abgedeckt.

„Alle Ausstellungsobjekte wurden auch in englischer Sprache beschrieben und für alle Objekte gab es mittels QR-Code Beschreibungen“, erzählt Braunstorfer. Er nahm bei den Schülern auch viel Begeisterung wahr, so der Schulleiter: „Sie haben als Weihnachtsgeschenk auch den offiziellen Ausstellungskatalog – neben dem gedruckten Jahresbericht – mit nach Hause bekommen, um darin zu schmökern beziehungsweise um sich darin zu vertiefen.“ Viele seien beeindruckt gewesen, was da Vinci Zeit seines Lebens so alles gemacht habe, so Braunstorfer.

Der Dank des Schuldirektors gilt neben Professor Bernhard Secco, der den Kontakt mit Florian Putz herstellte, auch Verwalter Anton Kernegger und Schulwart Josef Turner – „für zahlreiche Stunden unentgeltlicher Arbeit an der Ausstellung, Ideengebungen für diverse Umsetzungen und vieles mehr“, lobt Braunstorfer die Arbeit seines Teams.

Ein Video über die Wanderausstellung kann online angesehen werden: www.sachsenbrunn.at