Warnung Verunreinigung! Bakterien im Pottschacher Hochbehälter gefunden

Lesezeit: 2 Min Tanja Barta

Jene Wasserbezieher, die vom Hochbehälter in Pottschach versorgt werden, müssen in den nächsten Tagen ihr Wasser entkeimen (Symbolbild). Foto: Alina Kruk/Shutterstock.com

J ene Wasserbezieher, die vom Hochbehälter in Pottschach versorgt werden, müssen in den nächsten Tagen ihr Wasser entkeimen. In einer Probe des Trinkwassers wurden Coliforme Bakterien sowie Enterokokken nachgewiesen.