12 neue Reihenhäuser in Korngasse übergeben

Bei der neuen Anlage achtete man vor allem auf die Nachhaltigkeit. Alle Einheiten sind Niedrigenergiehäuser in Holzbauweise samt kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Beheizung und Warmwasseraufbereitung erfolgen über eine Luft-Wärme-Pumpe. Außerdem wurden auf den Dächern der zwölf Reihenhäuser PV-Anlagen installiert. Jede Einheit verfügt über rund 112 bis 117 m² Wohnnutzfläche und hat eine eigene Terrasse samt Garten und einer Gartengerätehütte.

Am gestrigen Mittwoch, 11. Oktober, wurden die Häuser feierlich an ihre neuen Mieterinnen und Mieter übergeben. Gratulationen kamen dabei unter anderem von ÖVP-Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer in Vertretung der Landeshauptfrau sowie ÖVP-Bürgermeisterin Michaela Walla. Den göttlichen Segen spendete Pfarrer Ulrich Dambeck.