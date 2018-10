Auf Anfrage der NÖN Neunkirchen bestätigt Gruppeninspektor Raimund Schwaigerlehner, Pressesprecher der Landespolizeidirektion NÖ, einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Kurier" (Freitag-Ausgabe).

Laut Schwaigerlehner wurde Mittwochfrüh ein 42-jähriger Mann im Büro eines Firmenareals in Warth attackiert und in den Oberschenkel gebissen. "Das Opfer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste im Krankenhaus ambulant betreut werden, anschließend wurde der Mann aus dem Spital entlassen", so die Auskunft der Exekutive. Wie der "Kurier" berichtete, gab es bis dato keinen Vorfall mit dem betreffenden Hund.