Rund um die Gesundheit, besonders jene der Männer, ging es in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Warth. Die Niederösterreichische Krankenkasse veranstaltete hier ihren alljährlichen Männergesundheitstag.

„Schon um acht Uhr sind die ersten Besucher vor der Tür gestanden“, ist Neunkirchens Gebietskrankenkassen-Chef Mario Kirner begeistert. Bereits am Vormittag konnte die gewünschte Anzahl der Besucher weit übertroffen werden. „Es freut mich sehr, dass unser Angebot so gut angenommen wird“, so Kirner.

Was den zahlreichen Gästen geboten wurde: Im Festsaal der LFS gab es verschiedenste Aussteller. Vom ASKÖ Niederösterreich bis hin zu Psychischer Betreuung, dem Roten Kreuz, der Volkshilfe und Caritas oder auch Orthopäden waren bei dem Event vertreten. Absolutes Programm-Highlight: Eine Grillshow mit Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek.