Doppeltes Jubiläum: Firma Holzgethan lud zur Feier ein

Wie schnell man eine Lagerhalle in ein festliches Ambiente verwandeln kann, stellten Franz Holzgethan und seine Frau Brigitte einmal mehr unter Beweis. Bereits vor fünf Jahren luden die beiden zur großen Feier rund um das 20-jährige Bestehen des Betriebes ein. Vergangenen Samstag gab es dann gleich doppelten Grund zum Anstoßen: Nicht nur, dass es die Firma bereits seit einem Vierteljahrhundert gibt, deren Gründer wurde zudem 60 Jahre alt.

Diesen feierlichen Rahmen nutzten Peter Pichler und Markus Fischer von der Wirtschaftskammer, um dem Betrieb selbst, aber auch den langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Danke zu sagen. So bekam Franz Holzgethan eine Ehrenmedaille überreicht, zahlreiche Beschäftigte durften sich ebenfalls über eine Ehrung seitens der WKO freuen. „Wir wollen damit deren tolle Arbeit schätzen“, betonte Pichler.

Eine Danksagung gab es zudem von den Mitarbeitern selbst. „Auch wenn es nicht immer leicht ist, im Großen und Ganzen passt es, sonst wären wir alle nicht so lange hier“, streut Bernd Schrammel seinem ehemaligen Vorgesetzten Rosen. Denn Franz Holzgethan hat die Geschäftsführung bereits an seinen Sohn Andreas abgegeben. „Mit ihm hast du einen guten Nachfolger gefunden, da brauchst du dir keine Sorgen machen“, so Schrammel.

Großer persönlicher Einsatz

Lob und Dank kamen auch von ÖVP-Bürgermeisterin Michaela Walla. „Ohne euch wäre vieles nicht möglich. Dass so viele Mitarbeiter schon so lange hier sind, ist ein schönes Zeichen“, so Walla in ihrer Ansprache. Vor allem bei den Hochwasserereignissen in der Gemeinde sei die Firma Holzgethan eine große Stütze gewesen. „Wären Franz und seine Mitarbeiter nicht gewesen, dann hätte es ganz anders ausgesehen. Wenn der Hut brennt, dass sitzen beide Chefs - Franz und Andreas - am Bagger“, bedankte sich die Ortschefin.

Glückwünsche kamen zudem vom ÖVP-Bürgermeister der Bezirkshauptstadt Neunkirchen. Hier ist die Firma Holzgethan immer wieder tätig. „Jedes Jahr grabt ihr mir ein paar Straßen auf, dafür macht ihr sie aber wieder schön zu“, sorgte Herbert Osterbauer für einige Schmunzler.

Ein ganz besonderes Präsent hatte ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer im Gepäck. Er überreichte Holzgethan und seinem Sohn eine Schaufel in Gold, denn der Betrieb begann als Erdbauunternehmen. „Es braucht Ausdauer und Mut, die richtigen Schritte zu setzen. Das Land ist stolz darauf, Betriebe wie euch zu haben“, so Hauer.

Zu guter Letzt richtete auch Franz Holzgethan ein paar Worte an die Gäste, vor allem aber an seine Familie. „Du hast mir immer den Rücken freigehalten und gesagt, dass es werden wird. Danke dafür“, bedankte sich der Firmengründer bei seiner Frau Brigitte und übergab ihr einen Rosenstrauß. Auf seine drei Kinder sei er „sehr stolz. Ich habe nicht immer viel Zeit für euch gehabt, aber aus jedem von euch ist etwas geworden.“