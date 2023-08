Ferienspiel: Richtig und sicher auf zwei Rädern unterwegs

Obwohl das Ferienspiel wetterbedingt schon verschoben werden musste, blieben die Kids am Ersatztermin auch nicht ganz trocken. Der Freude am Radfahren tat das aber nichts an. Mit der Fahrradschule „Easy Drivers“ lernten die Kids Theorie und Praxis des Radfahrens kennen. So wurde über die Sicherheit, den richtigen Helm sowie die Haltung am Fahrrad, aber auch über das Bremsen und die Handzeichen gesprochen. Am Ende des Ferienspiels gab es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein kleines Geschenk sowie eine Jause, die von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wurde.