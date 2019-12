Florianis befreiten Kätzchen aus Auto .

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde am Donnerstagabend die Freiwillige Feuerwehr Warth gerufen. Einer Frau ist in ihrem Fahrzeug eine kleine Katze, welche Sie zuvor aufgefunden hat, entkommen und hat sich im Wageninneren versteckt. Nach mehrmaligen Suchen wandte sich die verzweifelte Dame an die Feuerwehr.