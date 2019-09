In der Pittentalgemeinde ist für die Volkspartei eine neue Ära angebrochen. Einen Tag nach dem „Tag der Jugend“ wurde dort die Junge Volkspartei (JVP) ins Leben gerufen – und das Interesse ist groß.

Unter Leitung von Markus Leeb und seiner Stellvertreterin Anja Reiterer wollen sie mit ihrem Team politisches Interesse wecken, Kontakt mit anderen Jugendlichen verstärken und in ihrer Heimatgemeinde mehr mitwirken.

Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung am 6. September am Marktplatz in Warth will sich das Team vorstellen. „Hier möchten wir vor allem mit den Jungen aus allen Ortsteilen in Kontakt treten, um über Wünsche und Anregungen zu sprechen“, so Markus Leeb.