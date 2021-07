Über 200 Jahre lang prägte sie das Ortsbild in Petersbaumgarten: Letzten Samstag endete die Ära der Linde im Warther Ortsteil. Grund für die Maßnahme war ein Schädlingsbefall, der laut Gemeinde nicht mehr zu beheben war.

„Wir haben seit rund vier Jahren bemerken müssen, dass die alte Linde in Petersbaumgarten offenbar Probleme hat“, so ÖVP-Ortschefin Michaela Walla. Man holte mehrere Gutachten sowie Meinungen von vier Experten ein. Zum Leid der Gemeinde kamen alle zu demselben Schluss: Die Linde muss gefällt werden. So wurde der über 200 Jahre alte Baum am 3. Juli fachgerecht gefällt. „Der Stamm wird in der Arche Guntrams einen neuen Platz finden“, ergänzt die ÖVP-Ortschefin.

Kritik für Wallas Vorgehensweise gibt es seitens der Grünen. „Es war klar, dass man hier etwas machen musste. Aber wenn sie (Bürgermeisterin Michaela Walla, Anm. d. Red.) etwas Fingerspitzengefühl gezeigt hätte, dann hätte sie vorher mit uns gesprochen. Wir hätten dann vorgeschlagen, dass man den Baum eventuell fachgerecht zurückschneiden könnte, was natürlich mehr kosten würde“, so Grünen-Gemeinderat Josef Kerschbaumer zur NÖN.

Dass alles still und heimlich über die Bühne gegangen sei, bestreitet ÖVP-Bürgermeisterin Michaela Walla hingegen: „Alles war öffentlich auf der Gemeindehomepage zu sehen.“ Zudem beteuert sie, dass der Baum lediglich für drei bis fünf Jahre gerettet hätte werden können: „Die Linde hatte enorme Gefäßprobleme und hier geht die Sicherheit ganz einfach vor!“