Segelverein „XGate4You“ hat einen neuen Obmann

Wechsel an der Spitze des Pittentaler Segelvereins „XGate4You“: Rene Wunderl, langjähriger SPÖ-Bezirksgeschäftsführer, übergab nach zehnjähriger Obmannschaft die Funktion an Günter Handler. Er wurde einstimmig zum Obmann gewählt, Rene Wunderl hingegen wurde zum Ehrenpräsidenten und Commodore des Vereines bestellt. Der scheidende Obmann bedankte sich mit einem kulinarischen Fest bei den Mitgliedern für die vielen Vereinsaktivitäten in den vergangenen Jahren.

Foto: zVg

Mit dabei waren u. a. Obmann-Stellvertreter Andreas Koller, Vorstand Herbert Wiedner, Immobilienprofi Armin Hohenschläger, Eurosignal-Unternehmer Herbert Pehofer mit Gerda, Höfleins Bürgermeister Harald Ponweiser sowie Schwarzaus Bürgermeister a. D. Günter Wolf.