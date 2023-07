Ferienspiele: Spiel und Spaß für die Kinder

Gespielt wurde einmal mehr am Areal der Landwirtschaftlichen Fachschule Warth. Verantwortlich für die Durchführung zeichnete Willi Baumgartner. „Vielen Dank an Trainer Willi und an die LFS Warth, dass wir wieder den Sandplatz nutzen durften, vor allem herzlichen Dank an Robert Spitzer, der für uns alles perfekt vorbereitet hat“, freut sich ÖVP-Bürgermeisterin Michaela Walla über den gelungenen Auftakt.

Um nach dem Turnier auch Pokale verteilen zu können, stellte die Raiffeisenbank Wiener Alpen, Bankstelle Warth, kurzfristig Pokale und Präsente zur Verfügung. Seitens der Gemeinde wurden Getränke, Eis und kleine Goodies spendiert.