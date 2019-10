Eine Frau gelang mit Wander- bzw. Fahrradnavigationssystem nicht an gewolltes Ziel, sondern in Haßbach. Verletzt wurde niemand.

Wenn die Freiwillige Feuerwehr ausrückt, dann bedeutet das oft nichts Gutes. In diesem Fall hatte die Lenkerin eines Pkws allerdings viel Glück im Unglück.

Eine Frau war mit ihrem Fahrzeug und Navigationssystem am Weg durch Warth. „Das zeigte ihr dann an, dass sie über den schmalen Steg, der über den Haßbach führt, fahren soll“, so der Kommandant der FF-Warth, Josef Schwarz. Als die Dame dann jedoch merkte, dass sie nicht über den Steg kommt, schob sie wieder zurück. „Dabei kam sie dann auf die Böschung und überschlug sich. Glücklicherweise blieb sie auf den Rädern im Haßbach stehen“, so Schwarz. Verletzt wurde die Dame glücklicherweise nicht. Das Auto wurde von der FF Pitten geborgen.