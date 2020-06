„Beim praxisorientierten Projekt Schülerzeitung konnten die Schülerinnen und Schüler einen Blick hinter die Kulissen des Zeitungmachens werfen und das Redaktionsgeschehen hautnah miterleben. Die Themen für die Artikel wurden in der Redaktionskonferenz gemeinsam abgestimmt und fixiert. Im zweiten Schritt wurde ein Rohtext verfasst und passende Fotos gemacht“, betont Fachlehrer Jürgen Mück, der das Zeitungsprojekt leitete. „Danach bearbeiteten die Jungjournalisten die Texte, um druckreife Artikel samt Bildtexten zu erhalten. Bei den Fotos wurde besonders auf die passende Auflösung und somit die Druckqualität geachtet. In Summe gebührt den jungen Zeitungsmachern viel Lob und Anerkennung für die Ausdauer und die Mitarbeit bei diesem speziellen Schulprojekt“, so Mück.



Auf 20 Seiten wird ausführlich über Themen wie Fridays for Future, Soziale Medien, Schülerrechte und die richtige Ernährung berichtet. Ebenso gibt es gut recherchierte Artikel über Jungzüchter, Fußballclubs, Mopeds und die sichere Waldarbeit nachzulesen. Für die gelungene grafische Umsetzung zeichnet Christina Auer vom Druckservice Muttenthaler aus Petzenkirchen verantwortlich. In Abstimmung mit den Schülern wurde das Layout und der Seitenspiegel festgelegt, sodass eine professionell gestaltete Zeitung produziert werden konnte. Auch für das nächste Schuljahr ist wieder eine Schülerzeitung in Planung.

- Artikel von Jürgen Mück