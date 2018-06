„Die Warther Schüler erklärten fachkundig die vielen Fragen der rund 500 Kinder, die den Parcours der Waldjugendspiele mit ihren Lehrern absolvierten. Zur Erinnerung gab es als Geschenk einen mit der Motorsäge geschnitzten Holzbaum, den die Kinder mit nachhause nehmen konnten“, betont Bezirksoberförster Hans-Peter Mimra, der die Veranstaltung in Seebenstein koordinierte.

Die vom NÖ Forstaufsichtsdienst veranstalteten Waldjugendspiele dienen dazu, Kinder für die ökologischen und forstwirtschaftlichen Belange unserer Wälder zu sensibilisieren. Die Niederösterreichischen Waldjugendspiele fanden bereits zum 31. Mal statt.

Jährlich nehmen in allen Bezirken Niederösterreichs über 10.000 Schülerinnen und Schüler der 6. Schulstufe und etwa 600 Lehrerinnen und Lehrer an den Waldjugendspielen teil. Im Rahmen einer etwa dreistündigen Wanderung durch den Wald haben die Jugendlichen an mehreren Stationen entlang eines Waldparcours verschiedene Aufgaben zu lösen, wo sie ihr Wissen um die Natur und in besonderer Weise um den Wald unter Beweis stellen können. Geschicklichkeits- und Erlebnisstationen dienen zur Auflockerung dieses Rundganges.

- Artikel von Jürgen Mück