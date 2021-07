„Dieses international standardisierte Zertifikat wird für das sichere und schnelle Schreiben auf der Computertastatur vergeben. Dabei gilt es mindestens 1.000 Zeichen in 10 Minuten mit einer Fehlerhöchstgrenze nur 0,49 Prozent zu schreiben. Schülerin Sadia Javed schaffte sogar mehr als 2.000 Zeichen in 10 Minuten, weshalb sie mit dem Zertifikat ‚Professional‘ ausgezeichnet wurde“, freut sich IT-Fachlehrerin Martina Piribauer. „Die Fertigkeit des korrekten Computerschreibens nach dem Zehnfingersystem gehört, wie auch der Umgang mit Personal Computern samt der Beherrschung der gängigen Office-Anwendungen, zu den Kulturtechniken des 21. Jahrhunderts, ohne die man am heutigen Arbeitsmarkt kaum bestehen kann. Deshalb steht die praxisnahe unternehmerische Bildung im Mittelpunkt an der Fachschule Warth“, so Piribauer.

Ergänzend zum Europäischen Computerführerschein (ECDL) wird den Schülern auch die Vorbereitung und Ablegung des Typing Certificates im Rahmen des Unterrichts ermöglicht.

Das Schnellschreib-Zertifikat

Das „Typing Certificate“ ist ein international standardisiertes Zertifikat, das die persönlichen Fertigkeiten im Zehn-Finger-Tastaturschreiben nachweist. Das persönliche Zertifikat bestätigt die Anzahl der dargestellten Zeichen und die Fehlergenauigkeit. Informationen unter: www.ocg.at/de/typing.

- Artikel von Jürgen Mück