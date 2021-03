Nicht nur die Restaurants und traditionellen Gasthäuser leiden unter den Corona-Einschränkungen – auch die Heurigen sind betroffen, durften schließlich auch sie heuer noch nicht ihre Pforten öffnen. „Unsere beliebten Vereinsveranstaltungen mussten wir 2020 absagen und diese werden vermutlich auch 2021 nicht in gewohnter Weise stattfinden können“, bedauert der Obmann der Obst-Most-Gemeinschaft, Karl Posch. Die bekannte Prämierung von Schnäpsen und Edelbränden, „Schnaps im Schloss“, wurde etwa auch für das Jahr 2021 gecancelt.

Karl Posch präsentiert die neuen Heurigenkalender vor dem Blockhausheurigen Wartmannstetten. Philipp Grabner

Bemerkbar machen will sich die Obst-Most-Gemeinschaft aber trotzdem – etwa mit dem Heurigenkalender 2021, der in sämtlichen Mitgliedsbetrieben aufliegt. In dem Folder finden sich neben einem Vorwort von Diözesanbischof Alois Schwarz und Kurz-Interviews mit Mostprinzessin Kathi und Edelbrandprinzessin Heidi sämtliche Termine der Gemeinschaft – natürlich stets mit Vorbehalt. „Zu finden sind hier auch alle Betriebe, die Ab-Hof-Verkauf beziehungsweise Abhol- und Lieferservice anbieten. Das erfreut sich großer Beliebtheit“, so Posch.

Große Freude hat der Gemeinschafts-Obmann auch damit, dass der schon traditionelle „Bucklige Welt-Apfelmost“ bei der Familie Simon in Mollram fertig abgefüllt werden konnte – heuer in den Sorten „Idared“ (trocken) und „Pinova“ (halbtrocken). Verarbeitet wurden ausschließlich traditionelle Apfelsorten aus der Region.