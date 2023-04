Freiwillige befreiten Gemeindegebiet von Müll

Straßengräben oder öffentliche Plätze von Müll befreien: Dieses Ziel setzt man sich bei der jährlichen Flurreinigung in den Gemeinden des Bezirks. Vor wenigen Tagen wurde in Wartmannstetten sauber gemacht. Zahlreiche Gemeindebürger, darunter viele Kinder und Jugendliche, waren mit von der Partie. Zum Dank für ihren Einsatz wurden sie anschließend zu einer Jause am Bauhof eingeladen.

