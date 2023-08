Gemeinde setzt neue Maßnahmen zur Trinkwassersicherung

Viel Geld wird derzeit in die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Wartmannstetten investiert. Bereits im Vorjahr wurde mit der Sanierung des größten Wasserspeichers der Gemeinde - die beiden Hochbehälter in Straßhof - begonnen. Während die Außensanierung bereits abgeschlossen ist, will man sich ab September dem Innenleben der Behälter widmen.

„Es werden alle Verrohrungen neu gemacht“, weiß ÖVP-Bürgermeister Johann Gneihs. Um die Gemeinde auch während der Arbeiten mit Trinkwasser versorgen zu können, bleibt einer der beiden Behälter immer gefüllt. „Deshalb konnten wir die Arbeiten auch nicht im Sommer machen, denn da werden immer beide Kammern benötigt“, begründet Gneihs den Zeitplan.

Bis Jänner sollte die Sanierung des ersten Behälters abgeschlossen sein. Wenn alles nach Plan läuft, wolle man im Frühjahr mit der zweiten Kammer starten. „Falls sich das nicht ausgehen sollte, dann wird der zweite Behälter im Herbst 2024 gemacht“, so der Ortschef.

Leitungen in Gramatl verlieren Wasser

Abgesehen von der Baustelle in Straßhof, ergab sich für die Gemeinde in einem anderen Ortsteil ein neues Problem. „Der Ortsteil Gramatl wird über eine Quelle versorgt, da geht es um knapp 50 Haushalte. Von der Quelle bis zum Hochbehälter sind es etwa 400 Meter. Genau bei diesen Leitungen verlieren wir momentan Wasser“, erklärt Gneihs die missliche Lage. Hinzu kommt auch noch, dass die Sanierung nicht einfach werden wird, da die Quelle in einem Graben liegt und der Hochbehälter quasi am anderen Ende der Ortschaft.

Noch im Herbst werden Schlägerungsarbeiten im Bereich der Leitung vorgenommen, „damit der Bagger überhaupt hinkommen kann“, so der Bürgermeister. Mit der Sanierung selbst wurde die Firma Lackner aus Krumbach beauftragt. Diese werde, sobald sie ihre anderen Aufträge abgeschlossen hat, mit den Arbeiten in Gramatl beginnen. „Das sollte spätestens im Frühjahr 2024 der Fall sein. Bis dahin hoffen wir, dass nicht weiteres Wasser austritt“, so Gneihs. Insgesamt werden in die Sanierung in Gramatl rund 50.000 Euro fließen.

Grundsätzlich werde das Wasser auch in Wartmannstetten immer weniger, wie der Ortschef betont. Man habe deshalb zwei Zukäufe in Kulm und Lindgrub gemacht. „Diese werden aber nur angezapft, wenn wir wirklich einen Bedarf haben sollten“, ergänzt Gneihs.