Semmering-Basistunnel: Quelle nach 200 Jahren ausgetrocknet

Seit Beginn der Bauarbeiten rund um den Semmering-Basistunnel gab es immer wieder Meldungen über verunreinigtes Wasser oder ausgetrocknete Quellen. Seit Ende letzten Jahres gibt es mit einem Landwirten aus Schottwien einen weiteren Betroffenen, der nun kein Quellwasser mehr hat. Er ist überzeugt, dass die Tunnelarbeiten – der Bauabschnitt Göstritz liegt rund 800 Meter entfernt – mit dem plötzlichen Austrocknen zu tun haben. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) dementieren das.

„Diese Quelle gibt es seit über 200 Jahren und von einem auf den anderen Tag war sie ausgetrocknet“, erzählt der Landwirt. Die Wassermengen hätten nicht nur seinen Hof versorgt, sondern über Jahre hinweg auch noch weitere Haushalte.

„Bleiben auf den Kosten sitzen“

Seit September beziehungsweise Oktober 2022 kommt kein Tropfen Wasser mehr aus der Quelle. „Wir haben das auch den ÖBB mitgeteilt. Es wurde uns gesagt, dass der Klimawandel daran schuld sei. Das kann aber nicht sein, wenn ganz plötzlich von heute auf morgen kein Wasser mehr da ist“, so der Landwirt. Er bleibe nun auf den Kosten von mehreren Tausend Euro für den Anschluss an die Gemeindewasserleitung und eine kaputte Wasserpumpe – diese ist wegen dem Ausbleiben des Wassers heißgelaufen – sitzen.

Die ÖBB bestätigen, dass der Schottwiener Landwirt mit einer Beschwerde an sie herangetreten ist, aber „ohne Belege dafür vorzulegen“, heißt es in einem Statement. Fachexperten hätten sich ein genaues Bild vor Ort gemacht und seien zu dem Schluss gekommen, dass der sinkende Grundwasserspiegel, als Folge des Klimawandels, schuld daran sei. „Das betrifft nachweislich Quellen, die weit von der Tunneltrasse entfernt sind, genauso wie Quellen, die in der Nähe der Trasse sind. Vor allem die starke Abnahme des Schneefalls, der besonders wichtig für die Grundwasserbildung ist, wirkt sich sehr stark auf die Wassersituation aus“, betonen die ÖBB. Eine Übernahme der Kosten, die dem Landwirt nun ins Haus stehen, sei daher nicht geplant, so die Bahn in dem Statement.

„Austrocknung ist Tunnelvortrieb geschuldet“

Christian Schuhböck, Generalsekretär der Naturschutzorganisation „Alliance for Nature“, ist hingegen überzeugt, dass der Tunnelbau schuld an der Austrocknung ist: „Es kommt zu einer Drainagewirkung, weshalb nun viele Brunnen, gefasste und ungefasste Quellen in der gesamten Semmering-Region entweder eine Schüttungsminderung erfahren oder gar kein Wasser mehr führen.“

