Die Situation im Bezirk Neunkirchen könnte unterschiedlicher nicht sein. Während einige Gemeinden mit Wasserknappheit kämpfen, gibt es in etlichen anderen Ortschaften das kühle Nass im Überfluss. Eines wird von den Gemeindevertretern im Gespräch mit der NÖN aber immer wieder betont: Grundsätzlich ist Wasser ein kostbares Gut.

NOEN In Payerbach kämpft man mit Wasserknappheit. Im Bild: Ortschef Edi Rettenbacher.

Eine Gemeinde, die seit einigen Jahren immer wieder mit Wasserknappheit kämpft, ist Payerbach. Obwohl man hier durch insgesamt fünf Quellen versorgt wird, musste auch dieses Jahr bereits dazu aufgerufen werden, sparsam mit Wasser umzugehen. „Wenn man seinen Pool befüllen möchte, dann muss das vorher angemeldet und am besten dann auch über Nacht befüllt werden. Denn da ist mehr Wasser da“, erklärt ProPayerbach-Bürgermeister Edi Rettenbacher. Wassernot hätte man allerdings keine: „Es geht sich alles noch aus, wenn man eben sparsam ist. Im Notfall würden wir Wasser aus Reichenau bekommen.“ In Reichenau gibt es im Gegensatz zur Nachbargemeinde Wasser im Überfluss. „Diesen Wasserüberschuss leiten wir dann durch eine EVN-Leitung nach Wien weiter. Wir haben Gott sei Dank keine Probleme“, zeigt sich ÖVP-Bürgermeister Johann Döller zufrieden.

„Derzeit geht es noch. Doch die Bevölkerung wächst weiter und deshalb müssen wir uns etwas überlegen.“ Günter Moraw, Obmann WLV Pitten- & Schwarzatal

In der Bezirkshauptstadt Neunkirchen wurde in den vergangenen Jahren einige Male in eine „zukunftsorientierte Ausstattung“ des Wasserwerks investiert, wie man seitens der Stadtgemeinde betont. Dazu soll nun auch ein sogenanntes Leckortungssuchgerät angekauft werden, bei dem mithilfe einer Sonde undichte Stellen im Leitungssystem gefunden und somit die unsichtbaren Wasserverluste weiter eingedämmt werden können.

Zum Einsatz soll das Gerät im Vorfeld von Projekten des Straßenbaus kommen – somit können Leckagen rasch erkannt und behoben werden, noch vor Beginn von Bauarbeiten. Dies diene auch den Grundprinzipien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit, wie man seitens der Stadt betont. Generell habe es in letzter Zeit in Neunkirchen keine Probleme mit Wassermangel gegeben, erklärt Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) im NÖN-Gespräch: „Wobei wir zuletzt einmal an der Grenze geschrammt sind, als das Freibad befüllt wurde. Aber da ist einfach alles zusammengekommen.“ Generell bezieht Neunkirchen den Großteil seines Wassers von der Wiener Hochquellenleitung, mit dem Wasserleitungsverband Unteres Pitten- und Schwarzatal hat man sich ebenso zusammengeschlossen, vor allem mit Blick auf die geplante Gartenstadt. „Wasserknappheit hatten wir zuletzt nicht, aber natürlich gab es auch das schon, vor allem in heißen Sommern“, so Stadtchef Osterbauer.

Archiv Günter Moraw, WLV-Obmann: „Müssen unsetwas überlegen!“

Beim Gemeindewasserleitungsverband Oberes Pitten- und Schwarzatal arbeitet man an einer langfristigen Lösung für die Wasserversorgung. „Derzeit geht es noch. Doch die Bevölkerung wächst immer weiter und deshalb müssen wir uns etwas überlegen“, so WLV-Obmann Günter Moraw. Momentan wird das Trinkwasser für insgesamt acht Gemeinden aus zwei Quellen und etlichen Brunnen im Pittental bezogen. „Entweder müssen wir die bestehenden Brunnen verstärken oder überhaupt einen neuen Brunnen bauen. Das wird demnächst in einer Sitzung besprochen“, so Moraw.

Im Schneebergland werden die Gemeinden Würflach, Willendorf, St. Egyden, Winzendorf und Hohe Wand gemeinsam versorgt. Hier gibt es mit der Wassermenge kein Problem, dennoch gab es wegen der großen Dürreperiode einen Druckabfall. So wurde Ende Mai dazu aufgerufen, sorgsamer mit Wasser umzugehen.