Trockenheit wird auch im Bezirk Neunkirchen immer mehr zum Thema

Man befinde sich noch nicht im Notstand, bereite sich aber auf einen solchen vor. Nicht nur im Gebiet des Gemeindewasserleitungsverbandes Ternitz und Umgebung macht sich die Trockenheit immer mehr bemerkbar.

„Im Jahr 2017 hatten wir am Brunnenfeld noch einen Wasserstand von 7,80 Meter, mittlerweile liegen wir bei 4,10 Meter“, erzählt Verbandsobmann, Ternitz‘ SPÖ-Stadtrat Peter Spicker. Man habe derzeit einen niedrigen, aber stabilen Wasserpegel. Sparmaßnahmen, die auch verordnet werden, seien aber nicht ausgeschlossen. „Sollte sich die Situation verschlechtern“, dann müsse man sich weitere Schritte überlegen, sagt Spicker. Dazu könnte unter anderem auch das Befüllen von Pools gehören, das untersagt werden könnte. „Momentan sind wir aber bei Weitem noch nicht auf der Ebene, um über verordnete Maßnahmen nachzudenken“, ergänzt er. Was man aber generell machen werde, sei, die Menschen einmal mehr dazu aufzufordern, auf freiwilliger Basis den Wasserverbrauch zu reduzieren. „Als wir das im Vorjahr gemacht haben, hatten wir am nächsten Tag eine Reduktion um ein Drittel.“

Um der Wasserknappheit Herr zu werden, sind im Verbandsgebiet – dieses umfasst die Gemeinden Ternitz, Grafenbach-St. Valentin und Wimpassing – alte Brunnen reaktiviert und neue erschlossen worden. Ähnlich reagierte man auch in der Buckligen Welt mit dem Verband „Trinkwassersicherung Bucklige Welt“. Rund 7,3 Millionen Euro steckte man in den Bau von einer 70 Kilometer langen Wasserleitung, Drucksteigerungsanlagen sowie Hochbehälter. Die neue Anlage soll aber nicht nur die bestehende Trinkwasserversorgung ersetzen, sondern die Region bestmöglich absichern. Einen Appell an die Menschen, Wasser einzusparen, wolle man nicht machen, wie Verbandsobmann Josef Freiler sagt: „Die Menschen sind darauf schon genug sensibilisiert.“

Auch Landwirtschaft ist stark betroffen

Es gibt Maßnahmen, um sich über die Trockenheit „drüberzuretten“ – doch: „Ganz ohne Regen geht es einfach nicht“, bringt es Thomas Handler, Neunkirchner Bezirksbauernkammer-Obmann und Landwirt aus Thomasberg, auf den Punkt. Die Trockenheit treffe die Branche ganz massiv, sagt er – und der Regen vom Wochenende sei „lediglich ein Tropfen auf dem heißen Stein“, bilanziert er. Handler befürchtet Einbußen bei den Erträgen durch diverse Trockenschäden, aber auch die Versorgung der Tiere mit Trinkwasser werde zum Problem. In der Buckligen Welt helfe man sich mit dem „Zukunft Trinkwasser“-Zusammenschluss, andernorts setze man auf Wassertransporte. Gäbe es den Zusammenschluss in der Buckligen Welt nicht, „würde es für manche Betriebe schwierig werden“, so Handler.

Auch der Wald bleibe von der Trockenheit nicht verschont. „Die Bäume sind geschwächt, dadurch werden die Käfernester größer und größer“, erklärt Handler. Hier setze man darauf, die Nester „schnell aufzuarbeiten“, insgesamt bemühe man sich „um eine Naturverjüngung, um vielschichtigere Wälder“, um dem Problem Herr zu werden.

