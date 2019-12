Hofübergabe bei den ÖVP-Frauen in Aspang: Nach 37 Jahren an der Spitze der Frauenbewegung übergab Maria Diettrich bei der Generalversammlung ihr Amt an Petra Binder. Diettrich rief in ihrer Amtszeit zahlreiche Aktionen ins Leben und organisierte diverse Kulturreisen, die sie auch weiterhin durchführen wird.

Der neue Vorstand setzt sich aus Gemeindeleiterin Petra Binder, Stellvertreterin Marieluise Seidl-Ehrenhöfer, Finanzreferentin Elfriede Traint, ihrer Stellvertreterin Anna Hatzl, den Finanzprüferinnen Ingrid Pesendorfer und Eveline Fritz, Schriftführerin Dorothea Huber sowie den weiteren Vorstandsmitgliedern Bürgermeisterin Doris Faustmann und Renate Makos zusammen.