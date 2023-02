BH Neunkirchen mit neuer Stellvertreterin

Ihre ersten hundert Tage im Amt hat Eva Bauer bereits hinter sich: Mit 1. Oktober wurde die 41-Jährige zur neuen Stellvertreterin von Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz bestellt – als Nachfolgerin von Michael Oliver Engel, der ins Innenministerium gewechselt war.

Fremd war ihr die BH in Neunkirchen aber auch zuvor nicht, ist die Mutter einer Tochter schließlich bereits seit August 2016 im Haus tätig. „Ich kenne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses schon länger, was mir den Einstieg natürlich erleichtert hat“, sagt sie im Gespräch mit der NÖN.

Foto: Philipp Grabner

Im NÖ Landesdienst ist Bauer seit 2006 tätig. Nach Stationen an den Bezirkshauptmannschaften Bruck an der Leitha und Mödling wechselte die 41-Jährige vor sechseinhalb Jahren in ihren Heimatbezirk. Zu ihren Tätigkeitsbereichen zählten die Fachgebiete Anlagen- und Umweltrecht sowie die rechtliche Beratung im Bereich Jagd und Forst.

„Kenne den Bezirk in vielfältigen Facetten!“

Dass sie nun mit der Funktion der stellvertretenden Behördenchefin betraut wurde, freut Bauer naturgemäß: „Ich kenne den Bezirk in seinen vielfältigen Facetten sehr gut und bin deshalb davon überzeugt, dass es weiterhin in bewährter guter Zusammenarbeit gelingt, die Herausforderungen zum Wohle der Menschen zu bewältigen“, sagt sie. Ihr Aufgabengebiet hat sich mit der personellen Rochade verändert: Bauer ist nun Bereichsleiterin für Wirtschaft und Umwelt, die rechtliche Beratung für den Bereich Jagd und Forst wurde um das Thema Veterinär erweitert.

Abseits dessen zählt naturgemäß die Vertretung der Chefin bei Veranstaltungen zu Bauers Aufgaben. Ihr erster derartiger „Einsatz“ führte Bauer kurz nach ihrer Bestellung an die Landesfeuerwehrschule Tulln, zu einer Verleihung anlässlich des großen Waldbrandes in Hirschwang an der Rax 2021.

Privat ist die 41-Jährige „gerne unterwegs“, wie sie der NÖN Neunkirchen sagt. „Ich reise gerne, gehe wandern, Ski fahren oder auch einmal in die Therme“, verrät sie.

