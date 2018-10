Im Jahr 1991 zog Hannes Poleczek in den Grünbacher Gemeinderat ein – und gehörte diesem bis zuletzt an, 15 Jahre lang sogar als Vizebürgermeister unter Ortschef Franz Holzgethan. Nun möchte der 72-Jährige der Jugend den Vortritt überlassen – und reichte daher seinen Rücktritt ein. „Ich war lange genug im Gemeinderat, habe die Arbeit auch immer sehr gerne und engagiert gemacht. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass die Jugend nachfolgt“, begründet Poleczek seinen Rücktritt.

Egal ob der Bau der Barbarahalle, die Wasserversorgung oder diverse Asphaltierungen – in seiner Amtszeit habe sich in der Gemeinde viel getan. Der Jugend würde er natürlich raten, sich politisch zu engagieren, aber: „Konkrete Ratschläge gebe ich keine, jeder findet da seinen eigenen Weg!“

Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) ist Poleczek für seine Arbeit sehr dankbar: „Er war und ist eine wichtige Beratungsperson für mich“, möchte der Ortschef seinem Kollegen für sein Engagement danken.

Als Nachfolgerin Poleczeks wird am Montag Eva Gorican angelobt. „Als Neu-Einsteigerin im Gemeinderat freue ich mich auf die spannenden Herausforderungen“, so Gorican, die auch den Ortschef unterstützen will.

Reaktionen:

SPÖ-Altbürgermeister Franz Holzgethan, der viele Jahre mit Hannes Poleczek zusammengearbeitet hat: „Hannes Poleczek war als Gemeinderat, geschäftsführender Gemeinderat und Vizebürgermeister immer sehr aktiv und immer da, wenn man ihn gebraucht hat. Er ist ein Mensch mit Ecken und Kanten, ein direkter Typ, ein super Bursche, mit dem ich gut zusammengearbeitet habe!“

ÖVP-Klubsprecher Rudi Gruber: „Mit Hannes Poleczek habe ich viele Jahre lang zusammengearbeitet. Vor allem in seiner Zeit als Vizebürgermeister sind wir uns oft begegnet. Natürlich hatten wir immer wieder unterschiedliche Meinungen, doch das liegt in der Natur der Sache. Die Zusammenarbeit verlief vernünftig und konstruktiv. Nach so langer Zeit ist sein Rückzug natürlich absolut zu respektieren!“