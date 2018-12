Der Auftakt zur politischen Laufbahn von Rupert Dominik geht in das Jahr 1985 zurück. Damals wurde die 1971 zwangsfusionierte Großgemeinde Otterthal, bestehend aus den Gemeinden Trattenbach, Otterthal und Raach aufgelöst und zu eigenständigen Gemeinden.

Und in Raach war Rupert Dominik von Anfang an dabei. Mit Ende des Jahres endet seine politische Karriere. „Nach nunmehr 34 Jahren im Gemeinderat, davon 19 als Bürgermeister, bin ich überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, die wunderbare Aufgabe in jüngere Hände zu geben“, erklärt Dominik der NÖN.

Offizielle Verabschiedung am 30. Dezember

Natürlich bekommt der scheidende ÖVP-Bürgermeister jetzt öfters zu hören, dass es schade sei, dass er gehe. „Ich habe immer gesagt, ich möchte dann aufhören, wenn die Leute das sagen. Ich bin aber auch der Meinung, dass eine Übergabe ein Jahr vor der nächsten Wahl ein guter Zeitpunkt ist“, begründet er seinen Schritt. Als seine schönsten Erlebnisse in der Zeit als Bürgermeister erwähnt Dominik unter anderem die Wappenverleihung durch Landeshauptmann Erwin Pröll im Jahr 2003 und die Eröffnung des Landeskindergartens im Pfarrhof.

Am 30. Dezember wird Rupert Dominik offiziell verabschiedet. Mit Gemeinderat Thomas Stranz steht ein Nachfolger fest.